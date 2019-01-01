محمد عبدالشافي يعود إلى مصر لإجراء جراحة بالركبة

عبدالشافي يعد من أبرز المحترفين المصريين في الدوري السعودي في الفترة الأخيرة.

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يتجه محمد عبدالشافي لاعب أهلي جدة السعودي، إلى مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن ابتعد عن مواجهات فريقه في الفترة الأخيرة.

وكان عبدالشافي قد تعرض لإصابة في الركبة ابتعد على إثرها عن مباريات أهلي جدة خلال الفترة الأخيرة، مع تراجع مستوى الفريق ككل.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، الخميس، أن عبدالشافي سيتجه إلى مصر من أجل إجراء جراحة عاجلة في الركبة من أجل التعافي من الإصابة.

ويجري عبدالشافي جراحة تنظيف للركبة بأحدى مستشفيات القاهرة، من أجل العودة إلى فريقه بداية من الموسم المقبل بالدوري السعودي.

ويعد لاعب الزمالك السابق من أبرز المحترفين المصريين في الدوري السعودي للمحترفين في الفترة الأخيرة حيث يعد من قائدي أهلي جدة.

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ويمر أهلي جدة بفترة تراجع مستوى كبيرة ولم يحقق أي بطولة حيث ينافس فقط في الموسم الحالي حتى الأن على دوري أبطال آسيا.