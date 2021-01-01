محمد عبدالجواد عن الاتحاد: "موج البحر راجع لكم"

إشادة كبيرة بأداء فريق الاتحاد بالموسم الحالي

أشاد محمد عبدالجواد لاعب الأهلي والمنتخب السعودي السابق، بأداء نادي الاتحاد خلال المباريات الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد حقق فوزًا ثمينًا على الباطن، بثنائية رومارينيو مقابل هدف، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العميد تحت قيادة البرازيلي فابيو كاريلي يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة، واختلف أداء الفريق عن الموسمين الماضيين تمامًا.

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وأثنى محمد عبدالجواد نجم الأهلي السابق بأداء الاتحاد أمام الباطن، وأنه يستعد للعودة وأن الفريق قادر على استعادة روح العميد.

وقال نجم الكرة السعودية السابق عن عودة الاتحاد: "موج البحر راجع لكم في الطريق (الاتحاد)" مشيرًا إلى عودة الفريق مرة أخرى لشكله المميز.

الاتحاد يتواجد في المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة بعد الفوز على الباطن.