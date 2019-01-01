محمد صلاح يوضح حقيقة مفاوضات يوفنتوس ومستقبله مع ليفربول

النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول يؤكد أنه لا يفكر اطلاقًا في سوق الإنتقالات خلال الوقت الحالي ويصب كل تركيزه مع ليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم المصري محمد صلاح على أهمية أن يصب تركيزه الكامل مع فريق ليفربول في هذه المرحلة من الموسم، حيث أوشك على الانتهاء.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها النجم المصري خلال مؤتمر صحفي دعائي له، وأكد خلالها أنه لا يفكر في سوق الانتقالات بالوقت الحالي.

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وقال صلاح: “تلك الشائعات خرجت في أهم مرحلة من الموسم، ولا يمكن على الإطلاق أن نتحدث عن سوق الانتقالات ونحن لا نزال في منتصف الموسم".

وأضاف: “في الوقت الحالي كل تركيزي مع فريقي والتحديات التي أمامنا خلال هذا الموسم، سواء في الدوري الإنجليزي أو بطولة دوري أبطال أوروبا".

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وكان النجم المصري محمد صلاح قد ارتبط اسمه بمغادرة فريق ليفربول بنهاية الموسم الجاري إذا ما فشل الريدز في تحقيق أي بطولة.

جدير بالذكر أن صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية المقربة من نادي يوفنتوس كانت قد نشرت تقارير صحفية سابقة في شهر فبراير الماضي أفادت من خلالها بوجود اهتمام من البيانكونيري بضم محمد صلاح.