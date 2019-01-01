محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام وتعذيب بورنموث

صلاح يواصل النيل من شباك بورنموث، ويصبح ثالث لاعب يسجل أكثر من 20 هدفًا في موسمين متتاليين بالنسبة لليفربول بعد جيرارد وسواريز

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل محمد صلاح التسجيل في شباك خصمه المفضل بورنموث، كما واصل تحطيم الأرقام القياسية وخاصة بلاعبي ليفربول في السنوات الأخيرة.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثالث لصالح ليفربول في شباك بورنموث، في المباراة التي جمعت بينهما في الأسبوع السادس والعشرين من البريميرليج.

وبهدفه اليوم، أصبح بورنموث هو أكثر فريق تلقى أهدافًا من محمد صلاح، حيث وصلت أهداف الفرعون المصري في شباك بورنموث إلى 6 أهداف.

أنت رئيس النادي 🕴️

عليك بيع 3 من هؤلاء النجوم لتوفير ميزانية بقية الفريق.. من ستختار؟ 🤔 pic.twitter.com/ROqeRrJJX1

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ فبراير ٢٠١٩

ولم تتوقف الأرقام القياسية الخاصة بصلاح عند ذلك، حيث أصبح النجم المصري هو ثالث لاعب من صفوف ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفًا في موسمين متتاليين في مختلف المسابقات.

وسجل ستيفين جيرارد هذا الرقم في موسمي 2007 – 2008 و 2008 – 2009، كما أعاد لويس سواريز الكرّة مرة أخرى في موسمي 2012 -2013 و 2013 – 2014.

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يذكر أن محمد صلاح يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وهو صحب لقب الهداف في الموسم الماضي كذلك.