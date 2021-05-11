محمد صلاح يناشد رئيس وزراء أنجلترا وقادة العالم لوقف سقوط الأبرياء في فلسطين

بعد ما تعرضت له فلسطين مؤخرًا..

ناشد النجم المصري ولاعب نادي ليفربول محمد صلاح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وقادة العالم لوقف سقوط الضحايا والأبرياء في فلسطين جراء العنف الممارس ضدهم مؤخرًا.

وشهدت الساعات الماضية مواجهات دامية في القدس وبساحة المسجد الأقصى، وهو الأمر الذي أثار مشاعر العديد من نجوم كرة القدم العرب والعالميين.

عدد لا بأس به من هؤلاء قدموا رسائل الدعم سواء عبر الشاشات أو مواقع التواصل الاجتماعي لصالح القضية الفلسطينية، واليوم انضم لهم محمد صلاح.

ووضع صلاح صورته أمام مسجد قبة الصخرة بالعاصمة الفلسطينية القدس كصورة شخصية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 11, 2021

وإضافة إلى ذلك، كتب تغريدة يناشد فيها زعماء العالم وعلى رأسهم رئيس وزراء البلد التي كانت موطنًا له طيلة السنوات الماضية ــ إنجلترا ــ بوريس جونسون من أجل التدخل.

وكتب صلاح: "أدعو جميع قادة العالم، بمن فيهم رئيس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي طيلة السنوات الأربع الماضية، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف أعمال العنف وقتل الأبرياء على الفور، لقد طفح الكيل".

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 11, 2021

وأشار صلاح لحساب بوريس جونسون في تغريدته، تلك التي خلّفت صدى واسعًا بين الجماهير العربية التي انتظرت منذ أيام تعليق النجم المصري على أحداث العنف في ضد الأبرياء في فلسطين.

النني: صلاح أسطورة في مصر وأفضل لاعب في إفريقيا

يذكر أن محمد صلاح كان واحدًا من بين مجموعة اللاعبين المصريين والعرب الذين نددوا بما يحدث في حق فلسطين وساحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح خلال الأيام الماضية.