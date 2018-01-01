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الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد صلاح يكشف دور والده في مسيرته

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Getty Images
صلاح يتذكر أحداث الماضي

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

كشف المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، دور والده في مسيرته الكروية.

وانتقل صلاح من المقاولون العرب لبازل السويسري، ومنه لتشيلسي الإنجليزي ثم فيورنتينا وروما بإيطاليا، وأخيرًا ليفربول الإنجليزي.

ويتصدر هداف الموسم الماضي، ترتيب الموسم الحالي من هدافي البريميرليج، برصيد 10 أهداف مناصفة مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

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وتحدث صلاح عن دور والده، في حواره لمجلة GQ قائلاً: "لقد أبديت تذمري مرة بسبب الذهاب للتدريبات لمدة 4 ساعات، لكن والدي قال لي أن اللاعبين الكبار يمرون بهذا، لقد كان المبلغ المدفوع كبيرًا عليه، ولن أنسى دوره في مسيرتي".

وواصل صلاح حديثه عن بداياته الاحترافية: "أنت تشعر بالاختلافات في جميع المناطق، هو ليس سهلاً بالنسبة لي، لقد عبرت كل مرحلة متاحة للاعب كرة القدم، وعندما تنتقل من بلد عربي لأوروبا تشعر بالاختلافات، من المعيشة للطعام وكذلك التواصل".

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ورحل صلاح عن صفوف المقاولون العرب في 2012 إلى بازل السويسري، ليخوض مع ليفربول في تجربته الحالية، 76 مباراة نجح في تسجيل 57 هدفاً.

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