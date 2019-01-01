محمد صلاح يصل لهدفه الـ 100 في الدوريات الأوروبية

الفرعون المصري محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا شخصيًا جديدًا له

فيسبوك تويتر محمد عماد

وصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 100 في الدوريات الأوروبية، وذلك بعد إحرازه للهدف الثاني لفريق ليفربول أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في المباراة التي استضافها ملعب سان جيمس بارك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثين من البريميرليج.

هدف صلاح هو السادس والخمسين له في البريميرليج سواء مع ليفربول أو تشيلسي، ليضاف إلى خمسة وثلاثين هدفًا أحرزهم في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا وروما، وتسعة أهداف مع بازل في الدوري السويسري.

إليوت ونجم آرسنال السابق وأصغر اللاعبين في تاريخ البريميرليج

ويحتل صلاح صدارة هدافي البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 22 هدفًا.

وكان صلاح الذي سيكمل عامه السابع والعشرين الشهر المقبل قد تربع على عرش صدارة هدافي البريميرليج في الموسم الماضي، وتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري، بالإضافة إلى وجوده بالمركز الثالث كأفضل لاعب في أوروبا من قبل الاتحاد الأوروبي والعالم من قبل الفيفا، كما أنه احتل المركز السادس كأفضل لاعب بالعالم من قبل مجلة فرانس فوتبول.