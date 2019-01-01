محمد صلاح يخسر تحدي القائم ونجوم ليفربول يعاقبونه

النجم المصري محمد صلاح يقع في فخ الخسارة بتحدي القائم مع زملائه في ليفربول ويعاقبونه بتدريبات إضافية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

خاض نجوم ليفربول في تدريباتهم التي أقيمت اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة فريق ساوثهامبتون ضمن لقاءات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي تحدي تسديد الكرة في القائم.

جاء هذا التحدي ليشمل الرباعي محمد صلاح وأوكسليد تشامبرلين وجورجينيو وفيالدوم بالإضافة للمدافع الكرواتي ديجان لوفرين.

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وقام التحدي في الأساس على أن يكون آخر من ينجح في تسديد الكرة على القائم هو الخاسر، وينفذ عقاب يتم الاتفاق عليه بين من يفوز بالتحدي.

وسدد لوفرين الكرة في القائم على الفور في بداية محاولاته، تبعه الهولندي فينالدوم، ثم جاء العائد من الإصابة أوكسليد تشامبرلين متأخرًا ليضرب القائم في الكرة الرابعة.

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بهذا خسر النجم المصري محمد صلاح التحدي وحكم عليه زملائه أن يقوم بعدة تدريبات ضغط إضافية وسط الملعب أثناء مشاهدتهم وضحكهم.

جدير بالذكر أن ليفربول سيخوض مباراة غدًا الجمعة أمام ساوثهامبتون وهو في المركز الثاني بعد استعادة مانشستر سيتي للمركز الأول عقب الفوز أمام كارديف.