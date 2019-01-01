محمد صلاح يحصد الكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم

صلاح الأفضل في كأس العالم للأندية وهنريكي ثانيًا وإدواردو ثالثًا

توج محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم للأندية قطر 2019 بعد أدائه المميز في لقائي نصف النهائي والنهائي.

وجقق ليفربول لقب كأس العالم للأندية بفوزه على بطل أمريكا الجنوبية فلامنجو البرازيلي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة النهائية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وبذلك أسدل ليفربول الستار على موسمه المميز بتحقيق الثلاثية القارية، تلك التي بدأت بدوري أبطال أوروبا، ثم السوبر الأوروبي في أغسطس، وكأس العالم للأندية في ديسمبر.

وبالنسبة لجوائز البطولة، حصل محمد صلاح على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في هذه النسخة على خلفية أدائه في مباراتي نصف النهائي أمام مونتيري المكسيكي والنهائي أمام فلامنجو البرازيلي.

وبالنسبة للكرة الفضية كثاني أفضل لاعبي البطولة فحصل عليها نجم فلامنجو برونو هنريكي، والذي كان أفضل لاعبي أبطال أمريكا الجنوبية خلال البطولة.

وبالنسبة للكرة البرونزية لثالث أفضل لاعب في البطولة حصل عليها كارلوس إدواردو نجم الهلال السعودي، الفريق الذي حصد المركز الرابع بعد خسارته من مونتيري.

وحصل صلاح على جائزة أخرى تحمل اسم علي بابا، ولكن لم يتم توضيح سبب تسميتها بهذا الاسم، وبماذا تختص وعلى أي أساس يتم الحصول عليها.

وحصل نادي الترجي التونسي بطل أفريقيا والذي حصد المركز الخامس في المونديال خلال مشاركته الثانية على التوالي على جائزة اللعب النظيف.

بينما كانت جائزة الهداف من نصيب حمدو الهوني نجم الترجي التونسي، وكذلك الدولي الجزائري بغداد بونجاح نجم السد القطري، حيث سجل كلاهما 3 أهداف.

رجل رائع_رجل مخيب | ليفربول وفلامنجو

يذكر أن محمد صلاح قد جاء خامسًا في ترتيب أفضل لاعبي العالم عن عام 2019 بعد الموسم المميز الذي قدمه مع ليفربول والذي توجه بلقب كأس العالم للأندية اليوم.