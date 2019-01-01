محمد صلاح يتسلم جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

بعد ساعات من تتويجه بجائزة أفضل لاعب إفريقي، صلاح يحصل على جائزة أخرى

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تسلم محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في دبي، اليوم الأربعاء.

استلام صلاح لجائزة محمد بن راشد، بعد ساعات من حصوله على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018، متفوقًا على زميله السنغالي ساديو ماني.

محمد صلاح حصل على جائزة الرياضي العربي المتميز، ضمن جوائز محمد بن راشد للإبداع الرياضي.

الفرعون المصري قال بعد تسلمه الجائزة: "شكرًا دبي وكل القائمين على الحفل، وأنا فخور جدًا بالجائزة التي حصلت عليها".

جوائز محمد بن راشد للإبداع الرياضي، هي أكبر الجوائز في العالم من حيث القيمة وتعدد الفئات.

وكان محمد صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب إفريقيا 2018، بعدما تفوق على السنغالي ساديو ماني، والجابوني أوباميانج، خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء.