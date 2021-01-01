منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين استعدادًا لكينيا وجزر القمر

تعرف على قائمة المحترفين لمواجهتي كينيا وجزر القمر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، عن قائمة اللاعبين المحترفين، المقرر لهم أن ينضموا لمعسكر الفراعنة المقبل خلال شهر مارس الجاري.

منتخب مصر سيقيم معسكرًا خلال شهر مارس الحالي، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، بالجولتين الخامسة والسادسة، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة اللاعبين المحترفين المختارين للانضمام لصفوف منتخب مصر خلال المعسكر المقبل.

وضمت القائمة كلًا من: "محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمد النني (آرسنال الإنجليزي)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، مصطفى محمد (جلطة سراي التركي)".

وكان محمد بركات مدير المنتخب المصري، قد أعلن من قبل عن أنه تم مخاطبة أندية اللاعبين المحترفين، للاستدعاء الرسمي، طبقًا للمواعيد الزمنية المحددة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بركات أشار إلى أنه تم التواصل مع المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران، من أجل حضورهم للقاهرة والانضمام إلى رحلة الفراعنة المسافرة إلى نيروبي لمواجهة كينيا يوم 23 مارس الجاري.

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وينطلق معسكر منتخب مصر من يوم 20 مارس الجاري، حيث سينضم اللاعبين المحليين، عقب الانتهاء من مشاركة الأندية المصرية في البطولات الإفريقية.