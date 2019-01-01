تفاصيل مكالمة البدري مع صلاح بعد غياب عن مواجهة مانشستر يونايتد

نجم الريدز غاب على اللقاء وظهر تأثر فريقه بغيابه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص حسام البدري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، على التواصل مع محمد صلاح؛ نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، للاطمئنان على حالته، عقب غيابه عن مواجهة فريقه أمس الأحد، أمام مانشستر يونايتد.

نجم الفراعنة كان قد تعرض للإصابة الأسبوع الماضي، خلال مواجهة ليستر سيتي، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إثر تدخل عنيف من حمزة تشودري عليه، ما تسبب في عدم قدرته على استكمال المباراة.

واستفسر البدري من صلاح عن آخر تطورات إصابته، وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بشكل طبيعي من جديد.

كلوب يوضح سبب غياب صلاح أمام مانشستر يونايتد

من جانبه، أوضح جناح الريدز لمدرب مصر أنه سيشارك في مران فريقه اليوم الإثنين، وربما يكون جاهزًا لمواجهة الفريق المقبلة أمام جينك البلجيكي، وإن لم يحدث فسيشارك في المباراة التالية لها.

البدري كان قد قرر استبعاد صلاح من معسكر المنتخب الأخير، الذي از به الفراعنة أمام بتسوانا بهدف وحيد وديًا، بعدما أخبره اللاعب حاجته إلى بعض الراحة.

ويستعد الريدز لمواجهة جينك بعد غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أما كلاسيكو الأمس فتعادل ليفربول أمام اليونايتد بهدف لكل منهما، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة التاسعة من البريميرليج.

ويتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيهم، بينما يأتي الشياطين الحمر في المركز الـ13 بعشر نقاط.