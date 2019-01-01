صلاح: سيتي يعاني من الضغط مثلنا ويونايتد أصبح مختلفاً

محمد صلاح نجم فريق ليفربول يؤكد على صعوبة المنافسة على لقب الدوري مع مانشستر سيتي وأهمية المباراة أمام مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والتي ستقام يوم الأحد.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية لشبكة "سكاي سبورتس" أدلى بها صلاح مع نجم ليفربول المعتزل جيمي كاريجار وأكد خلالها أن المنافسة على اللقب ستستمر حتى النهاية.

وقال صلاح: "الموسم الجاري أصعب بكثير بالنسبة لي من الموسم الماضي لكنني أعتقد أنه هناك سوء فهم في عدة أمور لأن الجميع يحكم من وجهة نظر واحدة ولا أحب ذلك وكذلك أحاول ألا أهتم لذلك، وفي النهاية نحن لا نزال في المركز الأول، وأنا في صدارة الهدافين وسأحاول أن أساعد فريقي على الفوز بالمباريات".

وأضاف: "لقد لعبت كثيرًا هذا الموسم في مركز المهاجم لكنني لا يزال يمكنني اللعب على الجناح، لقد سجلت أهدافًا كثيرة وأنا هناك، وأحب أن يطلق علي جناح أكثر من أن يطلق علي مهاجم صريح".

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وأكمل: "كل لاعب له طريقة مختلفة، وأنا مختلف عن هاري كين، حتى عندما ألعب كرأس حربة دومًا ما أعود للخلف وأحصل على الكرة وأبدأ المراوغة لذلك أحب أن أكون جناح أكثر، وفي النهاية الأمر يعتمد على المباراة التي نخوضها والطريقة المناسبة لها التي يراها المدير الفني، يمكنني أن أكون رأس حربة أو جناح".

وعن مباراة يوم الأحد: "نحن أمام اسبوع كبير بالنسبة لنا، إذا حققنا الفوز بالثلاث مباريات سنكون على قمة ترتيب الدوري، وهذا أمرًا كبيرًا بالنسبة لنا، علينا فقط أن نحقق الفوز بعد ذلك نحصل على الوقت للتفكير في أي شيء، أعلم كم يريد مانشستر يونايتد أن يحقق الفوز، لكن بالنسبة لنا علينا فقط أن نقوم بما كنا نقوم به في الأشهر الماضية".

وأضاف: "مانشستر يونايتد أصبح فريقاً مختلفاً في الوقت الحالي وحقق الفوز في 11 مباراة ولديهم ثقة أكبر، مع مورينيو كانت الأمور مختلفة، هو مدرب ذكي وواحد من الأفضل في العالم والجميع يعلم ذلك، لكنهم كانوا يعانون معه والآن يؤدون بشكل أفضل".

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وأردف: "منذ أن كنت طفلًا وأنا أعلم أهمية تلك المباراة كم الحماس الذي تشهده، ورغم أن أرنولد هو الوحيد من مدينة ليفربول الا أننا جميعنا لدينا الشغف لمواجهة يونايتد، هي مباراة كبيرة بالنسبة لنا وله وفي الوقت الحالي نحن نلعب من أجل لقب الدوري".

وعن ضغط المنافسة قال: "بكل تأكيد نشعر بالضغط فنحن بشر في النهاية، بالنسبة لي أريد الفوز بكل مباراة، والضغط ليس علينا فقط إنما على مانشستر سيتي أيضًا، وقلت في نوفمبر الماضي أنه هناك ضغط وسيظل مستمر حتى نهاية الموسم لأن ذلك هو الحال عندما تنافس على لقب الدوري الإنجليزي، يجب أن تقبل الضغط وأن تعمل بشكل قوي وتركز على مبارياتك".

واختتم تصريحاته: "يجب في نهاية اليوم أن يكون لدينا أهدافًا وأحلامًا، نريد تحقيق الدوري الإنجليزي، قلت ذلك قبل سنوات، الفوز بذلك اللقب هو حلمي".