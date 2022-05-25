هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

استطاع النجم المصري محمد صلاح تحقيق نجاح استثنائي في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى آنفيلد بصفقة تاريخية جعلته أغلى لاعب في تاريخ نادي ليفربول في ذلك الوقت، وحصد العديد من الجوائز أبرزها الحذاء الذهبي ثلاث مرات.

واصل صلاح التألق مع ليفربول وفاز معه بالدوري الإنجليزي الذي غاب عن النادي لما يقرب من 30 عامًا، كما فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

وفي الموسم الحالي، حقق صلاح لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد ووصل مع ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه ريال مدريد.

ومنذ الموسم الماضي، وتردد الكثير من الشائعات بشأن رغبة محمد صلاح في الرحيل وعدم تجديد عقده مع ليفربول.

كم عدد أهداف محمد صلاح في مسيرته حتى الآن؟

فهل يرحل محمد صلاح من ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟ جول يبحث عن الإجابة.

هل يرحل صلاح عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

انتشرت أخبار كثيرة خلال الموسم تربط محمد صلاح بالرحيل من ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2022>

تحدث صلاح عن مستقبله كثيرًا منذ الموسم الماضي، ففي ديسمبر 2020 نشرت صحيفة آس حديث للنجم المصري، تحدث خلالها عن مستقبله وعن يورجن كلوب، بجانب الحديث عن المنتخب المصري وحسام البدري.

عند سؤاله إلى متى ترى نفسك في أنفيلد قال: "هذا السؤال صعب، لكن في الوقت الحالي سأقول أن كل شيء في يد النادي، وبكل تأكيد أريد تحطيم الأرقام القياسية هنا كما قلت، كل الأرقام الممكنة، لكن من جديد كل شيء في يد النادي".

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واستمر صلاح في التلميح لرغبته بالبقاء مع ليفربول وتجديد عقده لكن دون التخلي عن طلباته المالية التي يراها منطقية وممكنة، بينما شكك يورجن كلوب في إمكانية منحه الراتب الذي يرغب في الحصول عليه.

ولكن في الآونة الأخيرة بدأت نغمة الحديث عن الرحيل من جانب صلاح تقل، بل وأكد في المؤتمر الصحفي السابق لنهائي دوري أبطال أوروبا أنّه مستمر مع ليفربول على الأقل حتى نهاية عقده في 2023.

ورغم تصريحات الفرعون المصري، لكن الباب لا يزال مفتوحًا لمغادرته في الصيف إن أراد ليفربول عدم خسارة اللاعب بالمجان.

ما هي الأندية المهتمة بضم محمد صلاح؟

ارتبط محمد صلاح بالعديد من الأندية الأوروبية العملاقة خلال الموسم، لكل إن تحدثنا عن الوجهة الأقرب فإنها إما الدوري الإسباني أو الدوري الفرنسي.

الأخبار التي ربطت صلاح بالانضمام بالعملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة ليست بجديدة، حتى أنها وصلت إليه ورد عليه في أكثر من مناسبة

عاني برشلونة كثيرًا على المستوى الهجومي خلال الموسم المنصرم، وهو ما أدى إلى ارتباط النادي الكتالوني بالعديد من المهاجمين مثل محمد صلاح، لكن الوضع الاقتصادي للبلوجرانا قد يعقد من الصفقة.

أما ريال مدريد، فكان قريبًا من ضم كيليان مبابي بالمجان بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لكن صاحب الـ23 عامًا فجّر المفاجأة وجدد عقده لتفشل الصفقة، وهو ما قد يدفع الملكي للتفكير في ضم محمد صلاح.

سيحتاج باريس سان جيرمان إلى تعويض أنخيل دي ماريا الذي رحل عن الفريق، كما أنّ هناك تقارير صحفية تشير إلى اقتراب نيمار من مغادرة النادي، وبالتالي خيار محمد صلاح يبقى قائمًا.

ارتبط محمد صلاح أيضًا بعدد من الأندية الأخرى مثل يوفنتوس وبايرن ميونخ، لكن الوجهة الأقرب في حالة رغب المصري في الرحيل عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2022 هي ريال مدريد أو برشلونة أو باريس سان جيرمان.

ما هي القيمة السوقية لمحمد صلاح؟ وما سعر انتقاله؟

قد تكون أحد المشاكل التي ستواجه الأندية المهتمة بضم محمد صلاح هي سعره، فهو أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم وبالتأكيد سيكون مكلفًا.

القيمة السوقية لصلاح بحسب ترانسفير ماركت هي 100 مليون يورو، لكن بسبب اقتراب انتهاء عقد اللاعب، فقد يرحل بمبلغ أقل من ذلك بنسبة بسيطة.

الأهم، أن الخلاف بين صلاح وليفربول قائم على راتب اللاعب، وبالتالي على النادي الذي يرغب في ضمه منحه راتبًا مناسبًا له.

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متى ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول؟

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بعد عام واحد فقط، وتحديدًا في 30 يونيو 2023.

وقد يرضخ ليفربول ويمنح اللاعب عقدًا جديدًا خاصة في ظل اقتراب ساديو ماني من الرحيل إلى بايرن ميونخ الألماني، كما أنّ الفرعون المصري أشار في أكثر من مناسبة إلى أنّ رغبته الأولى هي الاستمرار.