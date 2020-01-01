هل يرحل محمد صلاح من ليفربول في سوق الانتقالات؟

تعرض النجم المصري محمد صلاح لكثير من الضغوط في نادي ليفربول رغم النجاح الذي قدمه رفقة النادي، عروض كثيرة تنهال على اللاعب فهل يرحل بالنهاية؟

عندما يصل أحد لاعبي دول العالم الثالث إلى قمة المجد بعد حرب كبيرة في التشكيك بقدراته وبأحلامه للوصول يعتقد هؤلاء اللاعبين أن الحرب تنتهي بالوصول إلى القمة فلا يعرفون أنها تبدأ الأن

محمد صلاح أحد أهم نجوم العالم في الوقت الحالي نجح في حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ ليفربول من خلال موسم خرافي فاز فيه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى هداف البريميرليج ثم توج نجاحاته بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين حصل على أحدهما من خلال تأثير مباشر في المباراة النهائية أمام توتنهام عندما أحرز ركلة جزاء.

في الموسم الحالي واجه العديد من الحروب النفسية التي وضعها الإعلام أمامه من جهة واتحاد الكرة المصري من جهة أخرى، وفي بعض الأحيان وقع صلاح في فخ التصريحات التي اُخذت ضده بالنهاية اتهم النجم المصري أن مستواه هبط عما كان عليه في بداية مسيرته مع الريدز.

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ومن جهة أخرى ارتبط اللاعب بالكثير من الشائعات حول رحيله من ليفربول متجهاً صوب الدوري الإسباني خاصة نادي ريال مدريد الذي يرغب في بناء جيل جديد من النجوم

وفي هذا التقرير سنستعرض سوياً هل يخسر ليفربول محمد صلاح بنهاية الموسم الحالي؟

ليفربول بدون أهداف صلاح..فشل ذريع أم استمرار في النجاح؟

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

قبل انتقال محمد صلاح إلى ليفربول قادماً من نادي روما لم يكن أحد يتخيل أن يأتي اليوم الذي يصبح قرار البقاء أو الرحيل بيد صلاح بمفرده، رغم أن نجم منتخب مصر كان أحد نجوم الدوري الإيطالي لكنه بالوقت الحالي أصبح أحد أهم النجوم في أوروبا.

بالإجابة عن السؤال في الوقت الحالي يُمكن أن يرحل صلاح في نهاية الموسم عن الريدز وذلك بسبب العروض المتاحة له خاصة من جانب نادي ريال مدريد حيثُ سيصبح أهم خطوات النجاح التي يصل إليها لاعب عربي خلال السنوات الأخيرة.

ما هي الأسباب التي قد تدفع صلاح للرحيل عن ليفربول؟

يعتبر هناك عدة أسباب جعلت اللاعب يفكر في الوقت الحالي في الرحيل عن ليفربول أهمها كثرة المقارنة مع النجم السنغالي ساديو ماني الذي تربطه به علاقة صداقة قوية لكن الإعلام والجماهير حولتها إلى منافسة بينهم كبيرة.

حتى أن بعض الفرص التي يمكن أي لاعب أن يفقدها يتهموه بالأنانية لعدم التمرير إلى صديقه، كل ذلك جعل محمد صلاح تحت ضغوطات كبيرة طوال الموسم وأهم موقف تعرض له اللاعب هي مسألة عدم حضوره لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، حيثُ توج بها ماني فلم يسلم إطلاقاً من نقد الجماهير والصحافة .

ومن الأسباب أيضاً اتهام اللاعب بإنخفاض مستواه عن المواسم السابقة رغم أن صلاح مازال يُنافس بقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2019/2020 وسيكون أحد الأسباب الهامه في تتويج الريدز باللقب الغائب مُنذ أكثر من ثلاثين عاماً.

أخيراً يمكن أن يُفكر اللاعب في مسألة تحقيق أهم ثلاثة ألقاب مع ليفربول وهم: دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي، مما يسمح له بالرحيل إلى ريال مدريد على سبيل المثال لتحقيق مجد أخر يُكتب في تاريخه الذهبي.

ما هي الوجهة المحتملة لمحمد صلاح؟

أبرز الصحف الأوروبية ربطت اسم محمد صلاح بريال مدريد الذي يسعى لرحيل اللاعب إليه خلال الميركاتو الصيفي القادم ضمن خطة بناء الريال الجديدة التي يسعى إليها بيريز الرئيس الحالي للملكي الإسباني.

وهناك بعض المؤشرات أيضاً أن نادي برشلونة يُفكر في اللاعب لكن لا توجد أخبار موثوقة حول هذه الشائعة، في المقابل مسؤولي ليفربول لا يرغبون في التخلي عن النجم المصري لذلك سيكون هناك مفاوضات جدية مع اللاعب بنهاية الموسم.

ولن يرحل صلاح عن ليفربول إلا في حالة رحيله لأحد قطبي إسبانيا حيثُ يعتبرا أنهما قمة المجد الكروي لأي لاعب في الوصول إليهما.