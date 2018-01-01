بعد وقوعه أمام بايرن ميونخ – الشهد والدموع عنوان تاريخ صلاح ضد الألمان

محمد صلاح على موعد مع مواجهة جديدة ضد الألمان في دوري أبطال أوروبا عندما يواجه ليفربول بايرن ميونخ بدور الـ 16.

فيسبوك تويتر علي رفعت

وقع فريق ليفربول ومعه النجم المصري محمد صلاح في قرعة فريق بايرن ميونخ الألماني بدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد رود في فبراير المقبل، على أن تقام مباراة العودة على الإليانز إيرينا. اختيارات المحررين توليسو: ديمبيلي لا يتأخر في مواعيده مع منتخب فرنسا

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المواجهة لن تكون الأولى لمحمد صلاح أمام فريق ألماني رغم أنها الأولى له على الإطلاق ضد بايرن ميونخ.

في الأسطر المقبلة سنستعرض لكم تاريخ مواجهات النجم المصري أمام الفرق الألمانية والتي وصلت لست لقاءات.

شالكه

بداية مواجهات محمد صلاح الأوروبية أمام الفرق الألمانية كانت أمام شالكه بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في عام 2013 عندما كان لاعبًا لصفوف فريق بازل السويسري.

بازل خسر مباراة الدور الأول في ألمانيا ثم تعرض للخسارة من جديد في لقاء الدور الثاني في سويسرا ولم يسجل أي هدف بمشاركة كاملة لصلاح في 180 دقيقة.

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عاد صلاح لمواجهة شالكه من جديد لكن هذه المرة بقميص تشيلسي بالموسم التالي في دور المجموعات أيضًا.

لكن النجم المصري كان حاضرًا فقط من المدرجات حيث لم يكن البرتغالي جوزيه مورينيو يثق فيه بالشكل الكافي ليدفع به في مواجهات ليالي الأبطال.

وقتها حقق تشيلسي الفوز في لقاء ألمانيا بخمسة أهداف نظيفة وفي مباراة ستامفورد بريدج تعادل الفريقين بهدف لمثله.

ليفركوزن

وفي الموسم التالي تحديدًا عام 2015 وجد محمد صلاح نفسه في مواجهة فريق ألماني للمرة الثالثة على التوالي في دور المجموعات من دوري الأبطال لكن هذه المرة اسمه باير ليفركوزن ويرتدي النجم المصري قميص روما بدلًا من تشيلسي وبازل.

صلاح شارك أساسيًا وغادر الملعب في مباراة ألمانيا التي انتهت بأربعة أهداف لمثلها لم يساهم النجم المصري في أيًا منها لتستمر العقدة الألمانية بالنسبة له للمباراة الخامسة على التوالي.

وفي المباراة السادسة حطم صلاح العقدة على حساب ليفركوزن وسجل هدف وصنع الآخر في فوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف وساهم في صعود روما لدور الـ 16.

هوفنهايم

وبعد غياب موسم واحد فقط عن مواجهة الفرق الألمانية جاء الدور على فريق جديد اسمه هوفنهايم ليواجه محمد صلاح.

هذه المرة في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا وبقميص جديد أيضًا رفقة فريق ليفربول الإنجليزي.

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شارك صلاح أساسيًا في كلتا المباراتان ولم يسجل في المباراة الأولى التي انتهت لصالح ليفربول بهدفين لهدف، لكنه سجل هدفًا في فوز ليفربول بالعودة بأربعة أهداف لهدفين.

سجل صلاح ضد فرق ألمانيا