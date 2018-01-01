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الدوري الإنجليزي الممتاز

صلاح يرحب بعودة تشامبرلين لتدريبات ليفربول

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صحف إنجليزية أكدت العلاقة القوية التي تجمع بين الثنائي داخل وخارج الملعب

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

رحب محمد صلاح الجناح المصري المحترف بصفوف ليفربول، بعودة زميله أليكس أوكسليد تشامبرلين للتدريبات مرة أخرى.

تشامبرلين غاب عن ليفربول منذ إبريل الماضي، بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة كادت أن تنهي مسيرته.

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لاعب أرسنال السابق غاب وقتها عن مباراتي ميلان بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولم يشارك في أي مباراة من الموسم الحالي.

الدولي الإنجليزي عاد مرة أخرى للركض بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء، بعد فترة قضاها في صالة الألعاب الرياضية للتأهيل البدني.

وبعد عودته مرة أخرى للتدريبات الجماعية، رحب صلاح زميله بنشر صورة تشامبرلين على حسابه بموقع إنستجرام.

وعلق صلاح على الصورة قائلًا:"كان من المذهل رؤيتك تركض مرة أخرى في الملعب".

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وقالت صحيفة "مترو" الإنجليزية أن تصرف صلاح يعكس العلاقة الطيبة التي تجمع الثنائي داخل وخارج الملعب.

ويستعد ليفربول غداً الأربعاء لخوض مواجهة هامة أمام نيوكاسل يونايتد، طمحاً في الحفاظ على صدارة البريميرليج، حيث يأتي بالمركز الأول بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

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