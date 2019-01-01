صلاح يفقد فرصة مميزة للانفراد برقم قياسي تاريخي بالبريميرليج

النجم المصري محمد صلاح فقد فرصة أن يصبح أسرع لاعب يصل للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي على الإطلاق بعد لقاء بيرنلي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شارك النجم المصري محمد صلاح بشكل أساسي في لقاء فريقه ليفربول اليوم أمام نظيره بيرنلي ضمن لقاءات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

وفوت صلاح على نفسه اليوم فرصة أن يكون أسرع لاعب وصل للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي رفقة فريق واحد فقط.

وكان صلاح قد وصل لهدفه رقم 49 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، خلال حوالي موسم ونصف، تحديدًا في 62 مباراة بالبريميرليج، ليتوقف من وقتها عن التسجيل.

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ويحتل آلان شيرار نجم بلاكبرن المعتزل صدارة ترتيب نجوم الدوري الإنجليزي الأسرع وصولًا للهدف رقم 50 مع فريق واحد فقط في عام 1994 عندما سجلهم بعد 66 مباراة.

ويأتي رود فان نستلروي في المركز الثاني بعد أن سجل أول 50 هدف له بقميص مانشستر يونايتد في 68 مباراة وتحديدًا في عام 2003.

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ويحتل النجم الإسباني الكبير فيرناندو توريس صدارة هؤلاء الذي سجلوا أسرع 50 هدفًا في تاريخ فريق ليفربول حيث سجلهم في 72 مباراة وبالعام 2009.

جدير بالذكر أن صلاح يحمل بالفعل الرقم القياسي لأسرع من وصل للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي على الإطلاق من حيث عدد الدقائق التي خاضها.