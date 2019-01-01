ما الذي قاله محمد صلاح في غرفة ملابس ليفربول بعد الفوز على برشلونة؟

اللاعب المصري لم يلعب المباراة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

غاب محمد صلاح عن "معجزة" ليفربول على ملعبه آنفيلد أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء أمس نتيجة الإصابة، لكنه رغم هذا كان جزءً من الحدث.

الفريق الإنجليزي نجح في تعويض خسارته 3-0 ذهابًا في كامب نو لانتصار مستحق بنتيجة 4-0 في آنفيلد، ليتأهل للمباراة النهائية من البطولة، حيث سيواجه المتأهل بين توتنهام وأياكس أمستردام.

وظهر صلاح على أرض الملعب من الخارج في الدقائق الأخيرة من المباراة، قبل أن يُطلق الحكم صافرة النهاية وينضم اللاعب لاحتفالات زملائه بالفوز والتأهل مع قميص يحمل جملة "لا تستسلم أبدًا".

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ومن ثم دخل لاعب روما السابق إلى غرفة ملابس الريدز حيث كان اللاعبون يحتفلون بالفوز المفاجئ، وقد أفادت صحيفة ميرور الإنجليزية أن صلاح قال لزميله جيمس ميلنر مازحًا "هل خططت للذهاب إلى العطلة؟".

لاعب الوسط الإنجليزي ربما كان قد خطط بالفعل للذهاب في عطلة بعد لعب المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الأسبوع القادم، لكنه بالتأكيد سيلغي كل خططه الآن ويستقل الطائرة المتوجهة إلى العاصمة الإسبانية مدريد يوم 1 يونيو القادم لخوض نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي.