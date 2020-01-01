محمد صلاح يتوقف عن دعم جمعية اللاعبين القدامى

الكشف عن داعمو الجمعية ودور مرتضى منصور ومحمود الخطيب

أعلن محمود أبو رجيلة؛ نجم مصر ونادي الزمالك الأسبق، عن معاناة جمعية اللاعبين القدامى من أزمة حاليًا، نظرًا لضعف الدعم المادي الذي تتلقاه.

الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى يترأسها اللواء عبد المنعم الحاج، وتهدف لتخصيص راتب شهري لأسر اللاعبين القدامى، الذين تراجعت أحوالهم المادية بعد الابتعاد عن الساحة الرياضية.

وقال أبو رجيلة، خلال تصريحاته لبرنامج "البريمو": "الجمعية ترعى حوالي 150 أسرة من أسر اللاعبين القدامى، الذي حلوا عن عالمنا أو ممن يعانون من بعض الأمراض، لكن ورغم ذلك لم تتلق أي دعم من اللاعبين في مصر، لا توجد أي مساهمة منهم على الإطلاق، مع أنهم يتلقون رواتب مرتفعة وارتفعت في العامين الأخيرين بشكل كبير".

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وأضاف: "هناك بعض اللاعبين القدامى المقتدرين هم من يدعمون الجمعية، كأحمد شوبير، الذي يبذل جهدًا كبيرًا لدعم الجمعية، وهناك أيضًا طلعت يوسف وطارق العشري وحسام البدري، بجانب جمال الجارحي والد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري".

نجم الفراعنة الأسبق تابع: "في فترة من الفترات تلقينا دعمًا من مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، لكن لم يتكرر الأمر ولم تطلب منه الجمعية أي دعم آخر، أما محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي، فكان يخصص شيكًا سنويًا للجمعية بقيمة 30 ألف جنيه، قبل توليه رئاسة القلعة الحمراء".

وبسؤاله عن محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، ودوره في الجمعية، علق: "منذ ثلاثة أعوام حصلنا على دعم منه بقيمة 100 ألف جنيه، لكنه انقطع بعد ذلك عن تقديم أي مبلغ آخر".