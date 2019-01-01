محمد صلاح: كهربا يسب مدربي الزمالك ويجب تجميده

اللاعب تم رفع الإيقاف عنه بعد واقعة بصقه على الجماهير!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اعترض محمد صلاح؛ المدير الفني الأسبق للزمالك، على قرار مجلس الإدارة برفع الإيقاف عن محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الفريق، مؤكدًا أن اللاعب يحتاج لعقوبة شديدة لكثرة أخطائه.

اللاعب كان قد قام بالبصق على بعض الجمهور الذي هاجمه خلال مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي، بالجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية، عقب نهاية المباراة، وقرر على إثر ذلك مجلس الإدارة تجميده لأجل غير مسمى وتغريمه 300 ألف جنيه، لكن العقوبة لم تنفذ.

وأعلن أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، رفع الإيقاف عن كهربا والاكتفاء باستبعاده من مواجهة الإياب بالأمس أمام الفريق الأنجولي مع تغريمه ماديًا، دون إيقافه أو التحقيق معه بعد اعتذاره.

المدير الفني الأسبق للفارس الأبيض اعترض، حيث قال في تصريحاته لبرنامج "ملعب 9090" الإذاعي: "كان لا بد أن يتم تجميد كهربا لفترة، لأنها ليست المرة الأولى التي يخطئ بها، هو دائمًا ما كان يقوم بسب مدربي الزمالك الأجانب، وأنا شاهد على أكثر من واقعة عندما كان في الجهاز الفني للفريق".

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وأضاف: "كهربا دائمًا ما يتخذ سلوك هجومي على أي قرار بدلًا من أن يفكر في رد فعله، نعم هو يسير حاليًا بشكل جيد، لكن لم يكن من المنتظر أن يتم رفع الإيقاف عنه سريعًا، لأنها ليست المرة الأولى التي يصدر منه رد فعل خارج، وفي كل مرة كان رئيس النادي يسامحه بعد أن يعتذر ويتراجع عن قراره".

محمد صلاح اختتم: "لو أردنا تطبيق العدل بالزمالك، فلا بد أن يبعد كهربا عن المشاركة خلال الفترة الحالية ويتم منح الفرصة للمغربي حميد أحداد، الذي ظهر بصورة جيدة خلال مباراة الأمس، وأن يعود أحمد مدبولي ومحمد عنتر، وبعد أن يتراجع مستواهم، يعود كهربا للمشاركة".

يذكر أن الزمالك حقق بالأمس الفوز أمام بترو أتلتيكو بهدف وحيد، سجله أحداد، ليحصد فريقه أول ثلاث نقاط له بدور المجموعات.

ويحتل الأبيض حاليًا المركز الثالث بمجموعته برصيد خمس نقاط، ولا يزال له مباراتين، يحتاج للفوز بهم من أجل التأهل لدور الـ8.