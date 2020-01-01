عمدة نجريج عن إصابة محمد صلاح بكورونا: عانقني وطلب مني خلع "الكمامة"!

الاتحاد المصري أعلن إصابة نجم ليفربول

نقلت صحيفة أخبار اليوم المصرية تصريحات خاصة لعمدة "نجريج" مسقط رأس محمد صلاح ألمح خلالها إلى عدم التزام النجم المصري بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال حفل زفاف شقيقه.

الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) مساء اليوم الجمعة وغيابه عن مباراتي المنتخب المصري أمام توجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وكان صلاح قد احتفل قبل عدة أيام بحفل زفاف شقيقه وسط حضور عدد من نجوم كرة القدم المصرية مثل محمود حسن تريجيزيه نجم أستون فيلا الإنجليزي.

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ماهر شتيه عمدة نجريج تحدث قائلًا "محمد صلاح حضر حفل زفاف شقيقه وسط عدد محدود من أهل العروسين لم يتخط الـ40 فردًا يوم الإثنين الماضي، ولم تظهر عليه أي أعراض إصابة بفيروس كورونا".

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أضاف لبوابة أخبار اليوم "محمد صلاح حضر حفل الزفاف وقام بحضني خمس مرات وقال لي "اخلع "الكمامة" يا عمي".

يُشار إلى أن منتخب مصر يعيش وضعًا صعبًا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث تعادل في أول مباراتين من التصفيات أمام كينيا وجزر القمر ويتواجد في المركز الثالث من مجموعته التي تضم بجانب المنتخبات الثلاثة توجو.