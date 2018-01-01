محمد صلاح ضد نيوكاسل| المزيد من الأهداف = المزيد من الأرقام

لا يزال ليفربول الإنجليزي متقدماً على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للبريميرليج.

سجل المصري محمد صلاح ثاني أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 48، وهو الهدف الذي أضاف إليه مجموعة جديدة من الأرقام. اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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10 - Mohamed Salah has scored in 10 Premier League games this season, more than any other player in the competition. Regular. — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2018

سجل صلاح في 10 مباريات من هذا الموسم بالبريميرليج، أكثر من أي لاعب آخر.

Mohamed Salah has scored his first goal at Anfield in 276 Premier League minutes. His goal from the spot doubles Liverpool's advantage. ⚽️ pic.twitter.com/ZBMOw7XTA3 December 26, 2018

كما سجل هدفه الأول على أرضية ملعب الريدز "أنفيلد" منذ 276 دقيقة.

Mohamed Salah scores Liverpool's first penalty at Anfield for 424 days.#LIVNEW pic.twitter.com/FGMT2k6hSN — Standard Sport (@standardsport) December 26, 2018

أيضاً كانت تلك هي أول ركلة جزاء يسجلها ليفربول على ملعبه منذ 424 يوماً!

أخيراً سجل صلاح اسمه كخامس أكثر من يسجل في جميع المسابقات بعام واحد لليفربول، حيث كان هذا الهدف هو رقم 36.

القائمة يتصدرها ايان راش بـ44 هدفاً (1986) ثم راش مجدداً بـ38 هدفاً عام 1982، يليه روجر هانت (1965) وروبي فاولر (1996) ولكل منهما 37 هدفاً.