طموحات الملك المصري لا حصر لها

يبدو أن الدولي المصري محمد صلاح منفتح حيال عقد حوارات صحفية في هذا الوقت من الموسم، ويبدو كذلك أن لديه الكثير ليقوله في هذه الحوارات.

قد أحضر كأس العالم!

رغم أنه فشل في تأهيل منتخب بلاده مصر، إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر مسدلًا الستار على شعبية جارفة كانت لتوجد في الملاعب القطرية أثناء المونديال، فتح المصري محمد صلاح الباب أمام المشاركة في كأس العالم ولكن من مقاعد المتفرجين.

حوار صحفي سينشر كاملًا الإثنين المقبل، تحدث فيه صلاح لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية حول ملف كأس العالم بالتحديد.

وقال صلاح في المقطع التشويقي المتعلق بالحوار: "قد أكون موجودًا في قطر أثناء المونديال، أشعر بسعادة كبيرة كون البطولة ستقام لأول مرة في بلد عربي، الكل في الوطن العربي يدعم قطر، أعتقد أن كأس العالم 2022 سيكون مميزًا".

سأصبح هداف ليفربول التاريخي!

حوار آخر نشرت مقتطفات منه ولكن هذه المرة مع شبكة "فوتبول دايلي" تحدث فيه صلاح عن طموحاته والأرقام التي يود كسرها في الموسم الجديد.

صلاح رفع مستوى التحدي قائلًا إنه "سيكسر رقم فاولر كأكبر هداف لليفربول في الدوري الإنجليزي (البريميرليج) عبر التاريخ".

سجل صلاح 119 هدفًا في الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لصالح ليفربول بفارق هدف وحيد عن ستيقن جيرارد صاحب 120 هدفًا، وكلاهما خلف روبي فاولر الهداف التاريخي للريدز في البريميرليج وله من الأهداف 128 هدفًا.

وقال صلاح: "أطمح للحصول على لقب هداف ليفربول التاريخي في البريميرليج، سوف أفعلها وأتمنى أن يحدث ذلك قريبًا".

وأضاف: "سأتخطى فاولر.. بالطريقة التي أنظر بها لنفسي فإنني أتوقع أن أسجل 9 أو 10 أهداف بشكل اعتيادي هذا الموسم مع ليفربول".