محمد صلاح: رغم غيابي عن التهديف امتلك سجلًا أفضل من نجوم كبار

تعرف على تصريحات محمد صلاح عقب انتصار ليفربول على توتنهام

أكد محمد صلاح، لاعب ليفربول، أنّ الفوز أهم من الأدء وأنّه رغم الغياب عن التهديف لا يزال يمتلك سجلًا مميزً.

ل يفربول انتصر بهدفين لهدف ليصل إلى صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "أهم شيء في المباراة تحقيق النقاط الثلاثة. ورغم أنني لم أسجل في عدد من المباريات، هناك الكثير من اللاعبين يمتلكون نفس رصيدي من الأهداف ويقدمون أفضل مستوياتهم على الإطلاق بينما بالنسبة لي هذا هو الأسوأ".

وتابع: "ليس من الضروري أن تلعب دائمًا بصورة جيدة المهم هو حصد النقاط الثلاثة. الفرق الكبيرة دائمًا ما تعرف طريقها للفوز بغض النظر عن الأداء".

الفرعون المصري شدد على أهمية التركيز في المباريات المقبلة لأجل تحقيق الفوز والقتال بهدف عدم التفريط في أي نقاط.

هدف أبقى الريدز في المنافسة على البريميرليج.. للمرة الثالثة هذا الموسم يحقق ليفربول الفوز في الدقائق الأخيرة ⚽️ pic.twitter.com/9cd5s1X7Ka

— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 31, 2019

وأردف: "كل مواجهة هي تحدي خاص. توتنهام اليوم لعب بصورة جيدة وكاد أن يخرج بنقطة من اللقاء، علينا الآن التعامل مع كل مباراة على حدة".

واختتم: "الحشد اليوم كان جنونيًا، إنّهم فقط يرغبون في الفوز بالدوري الإنجليزي وسوف نفعل كل ما لدينا لتحقيق هذا النجاح. الجمهور يساعدنا دائمًا في كل مباراة".

جدير بالذكر أنّ ليفربول يمتلك 79 نقطة متفوق على مانشستر سيتي بفارق نقطتين إلا أنّ الأخير لديه مباراة مؤجلة.