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لاعب أفريقي وحيد سبق صلاح لإنجاز "بي بي سي" والتاريخ ينتظره بيناير

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لاعب وحيد سبق النجم المصري محمد صلاح للحصول على جائزة "بي بي سي" لأحسن لاعب افريقي مرتين متتاليتين هو النيجيري جاي جاي أوكوشا.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية عن فوز النجم المصري محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في افريقيا عن العام 2018 وللعام الثاني على التوالي.

يأتي هذا بعد ان كان صلاح مرشحًا للحصول على الجائزة رفقة كل من مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس وكوليبالي مدافع نابولي وسادي ماني مهاجم ليفربول وتوماس بارتي نجم وسط ملعب أتلتيكو مدريد.

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فوز صلاح بجائزة اليوم منحه رقمًا قياسيًا خاصًا به لم يسبقه له الا لاعب واحد فقط في التاريخ هو النيجيري جاي جاي أوكوشا، والذي كان الوحيد قبل صلاح الذي توج بتلك الجائزة عامين متتاليين في 2003 و2004.

وسبق صلاح لتحقيق الجائزة مرتين كل من النيجيري نوانكو كانو والإيفواري يايا توريه، بالإضافة بالطبع لجاي جاي أوكوشا كما ذكرنا من قبل.

ويستعد صلاح لدخول التاريخ من أوسع أبوابه في شهر يناير المقبل حال توج بلقب أفضل لاعب افريقي من قبل الاتحاد القاري، حيث سيصبح أول لاعب في التاريخ يجمع الجائزتين لعامين متتاليين.

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جدير بالذكر أن صلاح يتصدر في الوقت الحالي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي رفقة الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي، وسيجمعهما مباراة صعبة بعد ثلاث جولات.

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