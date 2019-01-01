قائد الشباب: وضعنا مخجل والإدارة لم تقصر في شيء

قائد الشباب يتحدث عن الخسارة من الرائد.

وصف محمد سالم، مدافع وقائد فريق الشباب السعودي، الأداء الذي ظهر عليه فريقه خلال مباراة الرائد، بـ"المخجل"، بعد الخسارة التي تلقاها فريقه.

الرائد حقق الفوز على الشباب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الحادية عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

سالم قال خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "نحن اللاعبين قصرنا ولم نقدم المستويات المطلوبة خلال المباراة، حيث بدأنا بطريقة غير جيدة".

قائد الشباب تابع: "هذا الأداء لا يتناسب مع الشباب، والأداء كان مخجلًا، والإدارة لم تقصر في شيء وفعلت كل شيء لتحسين الصورة، وسنعمل على ذلك مستقبلًا".

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مدافع الليث الأبيض أردف: "إدارة نادي الشباب ليس عليها أي لوم، بل نحن كلاعبين لم نقدم الأداء الذي يتناسب مع نادي الشباب".

الشباب تلقى الخسارة الرابعة له هذا الموسم، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 15 نقطة، بينما ارتفع رصيد الرائد للنقطة 17 بالمركز الثامن.

وكانت إدارة نادي الشباب برئاسة البلطان، قررت إقالة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون من منصبه، بعد الخسارة أمام الشعلة بكأس خادم الحرمين الشريفين.