محمد زيدان: أتمنى مشاركة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد زيدان يتحدث عن محمد صلاح

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، على أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، يعد واحدًا من أهم اللاعبين في إفريقيا والعالم.

زيدان قال خلال تصريحات لصحيفة "العين" الإماراتية: "محمد صلاح من أهم اللاعبين الموجودين في الساحة الإفريقية والعالم كله".

نجم منتخب مصر السابق تابع: "لكن هناك لاعبين كبار في إفريقيا بجوار محمد صلاح مثل ماني وأوباميانج وأتمنى لهم التوفيق، خاصة اللاعبين العرب".

وأردف: "أتمنى أن تستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا على أعلى مستوى، وهناك تجهيزات قوية ودعم كبير من الرئاسة المصرية والقيادات".

قدم جروس مع الاهلي السعودي موسمين تاريخيين، حيث نجح في تحقيق أرقام قياسية كبيرة منها عدم الخسارة في الدوري لـ51 مباراة متتالية لمدة 521 منذ توليه التدريب.😯



وحقق مع الاهلي السعودي:

🏆الدوري السعودي

🏆كاس الملك

🏆 كاس ولي العهد 🏆 pic.twitter.com/sce57a0nBC — جول مصر (@goaleg) March 25, 2019

محمد زيدان واصل: "أتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر".

واختتم زيدان تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يكون فريق مصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، والترجي التونسي من أقوى الفرق الموجودة في إفريقيا، وأتمنى مشاهدة الأهلي في النهائي مع فريق تونسي".

محمد زيدان شارك مع منتخب مصر، في الحصول على بطولتي كأس الأمم الإفريقية عامي 2008 بالكاميرون و 2010 في أنجولا.