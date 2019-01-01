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دوري أبطال أفريقيا

محمد زيدان: أتمنى مشاركة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

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Getty Images
محمد زيدان يتحدث عن محمد صلاح
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، على أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، يعد واحدًا من أهم اللاعبين في إفريقيا والعالم.

زيدان قال خلال تصريحات لصحيفة "العين" الإماراتية: "محمد صلاح من أهم اللاعبين الموجودين في الساحة الإفريقية والعالم كله".

نجم منتخب مصر السابق تابع: "لكن هناك لاعبين كبار في إفريقيا بجوار محمد صلاح مثل ماني وأوباميانج وأتمنى لهم التوفيق، خاصة اللاعبين العرب".

وأردف: "أتمنى أن تستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا على أعلى مستوى، وهناك تجهيزات قوية ودعم كبير من الرئاسة المصرية والقيادات".

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محمد زيدان واصل: "أتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر".

واختتم زيدان تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يكون فريق مصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، والترجي التونسي من أقوى الفرق الموجودة في إفريقيا، وأتمنى مشاهدة الأهلي في النهائي مع فريق تونسي".

محمد زيدان شارك مع منتخب مصر، في الحصول على بطولتي كأس الأمم الإفريقية عامي 2008 بالكاميرون و 2010 في أنجولا.

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