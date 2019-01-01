محمد بن يطو: رغم عدم تحقيق إنجازات فترة تواجدي بالشباب ناجحة

مهاجم الفجيرة الإماراتي يتحدث عن فترة لعبه في الشباب السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الجزائري محمد بن يطو، لاعب الفجيرة الإماراتي، على أن تجربته مع الشباب السعودي كانت ناجحة، هذا بالرغم من تحقيق أي ألقاب معه.

محمد بن يطو قال خلال تصريحات لقناة "دبي الرياضية" الإماراتية: "تجربتي مع الشباب كانت ناجحة للغاية رغم أننا لم نحصل على ألقاب، ولكن مرت بنا ظروف صعبة جداً".

المهاجم الجزائري تابع: "كنا نخرج خلال تلك الظروف الصعبة في نهاية الموسم في المراكز ما بين السابع والسادس، ولم ننافس على الهبوط مثل الاتحاد الآن رغم الجماهيرية الكبيرة التي يمتلكها النادي".

مهاجم الفجيرة الإماراتي أردف: "لم تكن الأمور المادية خلف رحيلي عن الشباب، لكن الإدارة الشبابية في ذلك الوقت لم تحسن معاملتي وفضلت الرحيل عن النادي".

ولعب محمد بن يطو في صفوف الشباب لمدة موسمين، حيث انتقل له في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2016 حتى 2018.