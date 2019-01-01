محمد بن فيصل: يبدو الهلال ليس سعوديًا وما يحدث معنا لم نره من قبل

رئيس الهلال مستاء من الاتحاد السعودي لكرة القدم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

انتقد محمد بن فيصل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، تعامل الاتحاد السعودي لكرة القدم مع فريقه وضغطه بعدد كبير من المباريات في فترة قصيرة، في الوقت الذي يمثل به المملكة في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

الزعيم يواجه النجم الساحلي التونسي غدًا الخميس، بمدينة العين الإماراتية، ضمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

قبل مواجهة النجم الساحلي - ماذا فعل الهلال أمام الأندية التونسية؟

وقال بن فيصل، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "هذه بطولة غالية وتحمل اسم غالي علينا كلنا، اسم الشيخ زايد رحمه الله، نتمنى أن يظهر الهلال بشكل مشرف كونه ممثل الكرة السعودية".

وأضاف: "تم ضغطنا بطريقة لا أتوقع أنه حدث مع أي فريق آخر، شكرًا للاتحاد السعودي ولجانه ولم يقصروا معنا، قلتها من قبل يبدو أن الهلال ليس سعوديًا، تصرفاتهم توحي أنهم ينظرونا لنا هكذا، أقول لهم شكرًا".

رئيس الهلال تابع: "ما نتعرض له من ضغط غير طبيعي، في أسبوعين لعبنا ست أو سبع مباريات، وكلها خارج أرضنا وبها خروج مغلوب، آخر ست أيام لعبنا ثلاث مباريات، فمن المؤكد أن الفريق مجهد، لا نود أن نضع اعتذار، لأن الفريق مجموعة قادرة على القيام بدورها، لكن في النهاية كل المجموعة مجهدة، أنا من السفر فقط أُجهدت، سافرنا في ثمانية أيام أربع مرات هذا إجهاد".

عبد الله المعيوف: نأمل أن نكون في أفضل حالاتنا وننتظر جمهور الإمارات

واختتم: "أهم شيء الدافع قوي للاعبين كونها بطولة تحمل اسم غالي ونحن نمثل المملكة، إن شاء الله الكل يتحمل ويقدم شيء يليق بالسعودية ويكون التوفيق حليفنا".

يذكر أن الزعيم وصل للنهائي بعدما أقصى غريمه الأهلي بالفوز عليه بركلات الترجيح، بعدما انتهى لقائي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

بينما صعد جوهرة الساحل بالفوز أمام المريخ السوداني بالفوز ذهابًا 1-0 والتعادل إيابًا 0-0.