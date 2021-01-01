محمد النني يكشف سر تطوره ويعلق على تلقيبه "ميسي مصر"

النني أشار إلى أنه تحدث مع مواطنه أحمد حسن كوكا في مواجهة الذهاب

كشف النجم المصري محمد النني، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، عن كواليس عودته مجددًا إلى فريقه الحالي بعد إعارته، وعن سبب تطور مستواه خلال الفترة الأخيرة، مما جعله بالتشكيل الأساسي للفريق اللندني.

محمد النني رحل عن صفوف آرسنال الموسم الماضي وانضم إلى صفوف بشكتاش التركي لمدة موسم على سبيل الإعارة، قبل عودته مجددًا إلى صفوف ناديه ليحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

النني قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "هدفي في مباراة الذهاب جاء بعد التدرب على التسديد يوميًا، فهو كان مهم جدًا للفريق، لأنه جعلنا في وضعية أفضل كثيرًا، كما قال لنا المدرب".

وعن العودة إلى آرسنال مجددًا، قال اللاعب المصري: "توقعت أنني سأعود إلى آرسنال، لأنني أريد التواجد في نادي كبير مثله، وعندما كنت معارًا كنت أفكر دائمًا بالعودة والتواجد بالتشكيل والمشاركة كثيرًا مع الفريق، وهو ما يحدث حاليًا".

وتابع: "عملت على نفسي بشكل كبير في بشكتاش التركي، وأعدت بناء نفسي مرة أخرى، للعودة إلى آرسنال بشكل أقوى، ولم يحدث أي حديث بيني وبين أرتيتا قبل العودة، ولكن تحدثنا بعد العودة، وقال أننا نلعب بطريقة مختلفة الآن، وإذا وجدت أي شيء بخصوص طريقة اللعب فعلي أن أسأله عنها".

وأردف: "هدفي الأفضل مع آرسنال هو الذي سجلته في مرمى برشلونة، لأنه كان أول أهدافي مع الفريق، وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، وأحاول دائمًا التطور وذلك عن طريق التدرب بقوة يوميًا".

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وعلق النني عن تلقيبه بميسي مصر، حيث قال: "أريد العمل بقوة من أجل إسعاد الجماهير وأصدقائي وأسرتي، وحين أسمع شيئًا جيدًا من الجماهير، هذا الأمر يجعلني سعيدًا بكل تأكيد".

وتحدث النني عن مواجهة أولمبياكوس، حيث قال: "ننتظر مباراة كبيرة أمام أولمبياكوس، فهم فريق جيد وسيلعبون وهو يعلمون أنهم لن يخسروا أي شيء، ولذلك نعلم بأن المباراة لم تحسم حتى الآن".