تقارير: وكيل ألماني يعرض محمد النني على ميلان الإيطالي

لاعب الوسط المصري قد ينتقل إلى ميلان الإيطالي الشتاء المقبل

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قام وكيل الأعمال الألماني ساتا إمباتشر، بطرح اسم محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي والمعار إلى بشيكتاش التركي، على إدارة نادي ميلان الإيطالي، من أجل دعم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إلى أن إمباتشر قام بعرض خدمات النني، بالإضافة إلى عبد الرحمن بابا والمدافع التركي الصاعد أوزان كاباك على ميلان الإيطالي.

الوكيل الألماني يتمتع بعلاقات وطيدة مع مسؤولي ميلان منذ فترة طويلة، حيث لم يتأقلم كاباك مع فريق شالكة الألماني، الذي انتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 15 مليون يورو.

رسميًا - الاتحاد التركي يوقف النني 3 مباريات ويغرمه ماليًا

ساتشا إمباتشر لم يتحدث فقط مع ميلان عن كاباك، بل تحدث عن محمد النني، بالإضافة إلى عبد الرحمن بابا الظهير الأيسر لفريق ريال مايوركا الإسباني، والمعار من تشيلسي الإنجليزي.

الموقع الإيطالي أشار إلى أن مسؤولي ميلان يدركون جيدًا ضرورة تدعيم صفوف الفريق جيدًا، بلاعبين يمتلكون الخبرة الدولية، بعد تجديد دماء الفريق، خاصة عقب التعاقد مع ستيفانو بيولي مدربًا للفريق.

أرسنال الإنجليزي أعار محمد النني إلى بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفة الماضية، حيث يحق للأخير التعاقد مع لاعب الوسط المصري نهائيًا مقابل 18 ملايين يورو بنهاية الموسم.