الانتقالات رسميًا | بيشكتاش يُعلن ضم محمد النني من آرسنال تامر أبو سيدو 13:09 31/8/2019 التعليقات() Getty Images الانتقالات أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي مانشستر سيتي v أرسنال اللاعب المصري أنهى مغامرته مع آرسنال كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر أعلن بيشكتاش رسميًا ضم محمد النني من آرسنال. اختيارات المحررين برشلونة وأوساسونا | تاريخ من النتائج الكبيرة وملعب محصن برشلونة وأتلتيكو وريال مدريد - ثورة إسبانيا المزعومة! سانشيز إلى إنتر - هل يعيد كونتي البسمة إلى الطفل المعجزة؟ لماذا يمثل يوسف البلايلي الحل الأمثل لأزمات الأهلي؟ المزيد من التفاصيل لاحقًا ... التعليقات ()