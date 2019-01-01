والد محمد النني: الساعات القادمة قد تشهد توقيع نجلي لفريق ميلان الإيطالي

هل ينتقل النني إلى ميلان الإيطالي؟

أكد ناصر النني، والد لاعب وسط بشكتاش التركي، والمعار من صفوف أرسنال الإنجليزي، على أن المفاوضات مع ميلان الإيطالي لضم نجله، تسير بشكل جيد.

النني انتقل إلى بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من أرسنال الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ناصر النني قال خلال تصريحات لموقع "صدى البلد": المفاوضات بين ميلان ومحمد وصلت إلى مرحلة متقدمة، ولم يتم التوقيع حتى الآن".

والد النني أردف: "الساعات القادمة قد تشهد التوقيع بين نجلي وميلان، بعد تجدد اهتمام النادي الإيطالي بضم لاعب وسط بشكتاش".

وكيل النني يوضح حقيقة مفاوضات ميلان

وواصل: "محمد النني يقدم مستوى مميز مع بشكتاش التركي، ولكنه يرغب في الانضمام لصفوف ميلان، نظرًا لقوة الدوري الإيطالي".

جاء ذلك ليؤكد والد محمد النني كل ما تردد حول مفاوضات ميلان ونجله، ليصبح لاعب وسط أرسنال الإنجليزي قريبًا من الانتقال إلى الفريق الإيطالي.