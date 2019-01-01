محمد العويس: أحترم جماهير الشباب والتغييرات خذلتنا

حارس الأهلي يتحدث عن الفوز بلقاء الشباب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى محمد العويس حارس مرمى فريق النادي الأهلي سعادته بفوز فريقه على الشباب بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة.

وقال العويس خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "عانينا من هبوط في المستوى، ولم يحالفنا الحظ، بالإضافة إلى التغييرات بالجهاز الفني والإدارة، وأيضًا الإصابات".

حارس الأهلي تابع: "بالفعل تغيير الإدارة والجهاز الفني كان لهما تأثيرًا سلبيًا على الفريق، وأيضًا الإصابات، كل هذه العوامل خذلتنا كثيرًا".

"الأهلي يضرب شباك الشباب برباعية نظيفة"



إليكم تقرير المباراة 👇 pic.twitter.com/3PsdBPe6T7 — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 5, 2019

محمد العويس اختتم تصريحاته قائلًا: "دائمًا مباريات الأهلي والشباب مشحونة بين الجماهير، ولكن جماهير الشباب تحبني وأنا كمان أحبهم كثيرًا".

الأهلي حقق الفوز على الشباب بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حيث يفرق عنه الشباب بنقطة واحدة فقط في المركز الثالث.