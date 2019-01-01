محمد العلي: نعد جماهير السد بعدم غياب درع الدوري مرة أخرى

رئيس جهاز الكرة بالسد يعد الجماهير بعدم غياب الدوري عن النادي فترة طويلة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى محمد غانم العلي، رئيس جهاز الكرة بنادي السد، سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب الدوري القطري للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

وقال محمد غانم العلي خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي السد: "نعد الجماهير ألا يغيب اللقب عن الفريق كل هذه الفترة مرة أخرى".

رئيس جهاز الكرة بالسد واصل: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني وإدارة نادي السد، فالجميع بذل قصارى جهده من أجل هذه اللحظة فعراقة وتاريخ السد تحققت بفضل الألقاب والبطولات التي يعد الفوز بها مطلبنا الأساسي في كل منافسة يشارك فيها النادي".

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غانم تابع: "نهدي هذا الدرع إلى جماهير السد التي وقفت وساندت ودعمت الفريق طوال مشواره منذ بداية الموسم وحتى الصعود لمنصات التتويج لاستلام الدرع".

واختتم محمد غانم تصريحاته قائلًا: "سعادتنا لاتوصف لأن هذا اللقب هو اللقب رقم 69 في تاريخ النادي، وسنواصل العمل بكل إخلاص من أجل مواصلة حصد الألقاب والكؤوس لأن هذا هو هدف السد دائما".

السد حقق الفوز على الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدفين، بالجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري القطري، ليتوج باللقب.