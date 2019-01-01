محمد الشيبة: إهدار ركلة الجزاء نقطة تحول في المباراة

لاعب منتخب سلطنة عمان محمد الشيبة يعد جماهير منتخب عمان للتعويض في تصفيات المونديال بعد الخروج من كأس أمم آسيا

فيسبوك تويتر محمد عماد

يرى محمد الشيبة لاعب منتخب سلطنة عمان أن إهدار ركلة الجزاء أمام منتخب إيران كان نقطة تحول في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار ثمن نهائي كأس الأمم الآسيوية، والتي انتهت بانتصار كتيبة المدرب كارلوس كيروش بهدفين مقابل لا شيء وصعوده لربع نهائي البطولة.

وأهدر المنتخب العماني ركلة جزاء احتسبت له مبكرًا، ليقلب المتخب الإيراني الطاولة عليه بعد ذلك بإحرازه لهدفين.

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عقب المباراة قال محمد الشيبة: "أشكر اللاعبين على المستوى الذي قدمه اللاعبين في البطولة، ركلة الجزاء التي أهدرناها كانت نقطة تحول في المباراة، المنتخب الإيراني منتخب قوي، سنحاول في المرحلة المقبلة التطور وتقديم الأفضل في تصفيات كأس العالم".

كما أضاف اللاعب العماني: "الإرهاق ليس عذرًا للهزيمة، أشكر الجماهير التي ساندتنا منذ بداية البطولة وعليهم الفخر بمنتخبهم، أحترم قرارات مدربي والأهم مصلحة المنتخب".

واختتم الشيبة حديثه بالاعتراف بصحة ركلة الجزاء التي احتسبت ضد منتخب بلاده.