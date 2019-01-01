الشلهوب يغيب عن لقاء الهلال وضمك بسبب آلام الركبة

الإصابة تبعد الشلهوب عن لقاء الهلال وضمك

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

عانى محمد الشلهوب، صانع ألعاب فريق نادي الهلال، من بعض آلام الركبة، خلال تدريبات فريقه اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة ضمك.

الهلال سيواجه ضمك بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء يوم الجمعة.

الشلهوب قائد الهلال شعر ببعض الآلام في الركبة، حيث سيجري المزيد من الفحوصات للوقوف على حالته الصحية.

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وأنهى الهلال استعداداته لمواجهة ضمك، حيث تم التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية، قبل تطبيق التكتيك الذي سينتهجه في المواجهة عبر مناورة.

ويسعى الهلال لتعزيز صدارته في ترتيب دوري كأس الأمر محمد بن سلمان، بالفوز على ضمك.