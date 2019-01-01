محمد الدعيع ينتقد تصرف العويشير ويطالبه بالاقتداء بالشلهوب

حارس أحد تسبب في أزمة عقب مواجهة الهلال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

انتقد محمد الدعيع؛ حارس مرمى المنتخب السعودي الأسبق، موقف عبد الله العويشير؛ حارس مرمى أحد، عقب مواجهة فريقه أمام الهلال، مطالبًا إياه بالاقتداء بمحمد الشلهوب؛ نجم الزعيم.

مواجهة الزعيم وأحد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في لقاء شهد تألق حارس مرمى الضيوف.

وعقب صافرة النهاية، وقعت أعمال شغب، إثر احتفال حارس أحد بطريقة استفزت جمهور الهلال ولاعبيه. ( شاهد الفيديو)

وقال الدعيع؛ خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية"، موجهًا حديثه للعويشير: "أنت نجم المباراة، ترى عندما يشيد الجميع بالشلهوب خلال مواجهة العين الإماراتي، الجمهور يصفق له، لأنه مثال للأخلاق، دائمًا نقول الأخلاق خارج الملعب وداخله".

وأضاف: "مثل هذه الحركات تسبب الفوضى، وهو ما حدث داخل الملعب وخارجه، ومن الممكن أن تحدث مشكلة كبيرة عند غرف الملابس بين العويشير وعمال غرف الملابس".

الدعيع اختتم: "نتمنى أن يبعد العويشير عن مثل هذه الأشياء، صحيح هو كان نجم المباراة ومتحمس، لكنك خرج بنقطة بطعم الفوز أمام الهلال، ولا بد أن تحتفل بينك وبين لاعبي فريقك".

رسميًا - الهلال يقدم احتجاجًا ضد أحد

يذكر أن التعادل رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 57 متصدرًا جدول الترتيب بفارق نقطتين عن النصر، صاحب الوصافة، بينما يأتي أحد في المركز الأخير بـ15 نقطة.

هذا التعادل يشعل الدوري، حيث أمام النصر فرصة لاعتلاء الصدارة حال فوزه أمام الهلال في الديربي المقرر إقامته في 29 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ25 بالدوري.