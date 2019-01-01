محمد البريك: تعاوني مع كاريلو؟ الهلال يمتلك لاعبين كبار

البريك يتحدث عن الانتصار على الفيصلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد البريك، لاعب فريق نادي الهلال، على أن فريق الفيصلي قدم مباراة جيدة، ولكن الأهم هو الحصول على نقاط المباراة كاملة.

الهلال حقق الفوز على الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وقال البريك خلال تصريحات تليفزيونية: "قدمنا مباراة جميلة خلال الشوط الأول، وحصلنا على فرص كثيرة، ولكن لم نترجم الفرص لأهداف".

الظهير الأيمن للهلال تابع: "في بداية الشوط الثاني استقبلنا هدف التعادل، ولكن استطعنا أن نعيد التقدم، وأتمنى تحقيق الانتصارات أكثر وأكثر".

غاب جوميز عن التسجيل في مرمى الفيصلي في الذهاب والإياب 👀

ولكن سيبا متواجد ويصنع الفارق 👌



(@SPL :📸) pic.twitter.com/tGMA2jgEPI — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 1, 2019

وعن تعاونه مع البيروفي أندريه كاريلو، قال محمد البريك: "كاريلو لاعب كبير ويعطي إضافة وثقة أنك تلعب معه، خاصة وأننا نمتلك لاعبين كبار".

واختتم البريك تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن نواصل بهذا الأداء، وأن نقدم نتيجة وأداء جيد في بداية مشوارنا بدوري أبطال آسيا".

الهلال يتصدر ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة، ويأتي خلفه النصر بفارق 6 نقاط.