محمد البريك: سأعود للملاعب بعد 3 أو 4 أسابيع

البريك يعلن مدة غيابه عن الملاعب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف محمد البريك، لاعب فريق نادي الهلال السعودي، عن أنه سيعود إلى الملاعب بعد فترة تمتد من 3 إلى 4 أسابيع، بعد الإصابة التي لحقت به.

البريك تعرض للإصابة بتمزق في الرباط الجانبي للركبة خلال تدريبات فريقه الهلال، جعلته يغيب عن مواجهة الأهلي الأخيرة بدوري أبطال آسيا.

البريك قال خلال تصريحات في حساب الهلال عبر "سناب شات": "الحمد لله أشعر بأنني أفضل اليوم، وسعود إلى الملاعب من ثلاثة إلى أربعة أسابيع".

الهلال استطاع أن يحقق الفوز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

محمد البريك يعد واحدًا من أهم عناصر فريق نادي الهلال السعودي، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة رازفان لوشيسكو.

الهلال سيفتقد البريك في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين، والذي سينطلق 22 أغسطس المقبل.