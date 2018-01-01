محمد إبراهيم يقود الزمالك في افتتاح مشواره بالكونفدرالية أمام القطن التشادي

الفارس الأبيض يسعى لحسم التأهل من القاهرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه الأساسي، الذي سيخوض به أولى مبارياته بالكونفدرالية أمام القطن التشادي، في ذهاب دور الـ32.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد بتروسبورت.

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وشهد التشكيل الدفع بمحمد إبراهيم؛ قائد الفارس الأبيض، أساسيًا لتعويض غياب يوسف أوباما، والذي يغيب للإصابة.

فيما جاء التشكيل كاملًا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

في الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

في الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد إبراهيم - مصطفى فتحي - محمود عبد المنعم "كهربا".

في الهجوم: كاسونجو كابونجو.

يذكر أن الفريق التشادي تأهل لدور الـ32 بعدما تغلب على جوميدو التوجولي بثلاثية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.