محمد إبراهيم: من الصعب اللعب في مصر لفريق غير للزمالك

الزمالك يقدم عروضًا مميزة في الفترة الأخيرة

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تحدث محمد إبراهيم، قائد الزمالك المصري، عن مسيرة الزمالك في الموسم الحالي وتصدر ترتيب الدوري وتحقيق نتائج إيجابية.

وحقق الزمالك فوزًا ساحقًا على نظيره القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 الأول ببطولة الكونفدرالية، بـ7 أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب "بتروسبورت".

وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: "علاقتي بجروس جيدة للغاية، ويدعمني بشكل كبير ويتعامل معي كأحد قائدي الزمالك". اختيارات المحررين توليسو: ديمبيلي لا يتأخر في مواعيده مع منتخب فرنسا

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وأضاف: "جميع الأندية في الدوري المصري مميزة، ولا يوجد منافس محدد بالموسم الحالي، والزمالك لا ننظر للخلف ونحتل حاليًا المركز الأول ونرغب في تحقيق اللقب".

وتابع: "من الصعب أن ألعب في أي نادي أخر في مصر غير الزمالك، ارتباطي بالجماهير البيضاء قوي للغاية" مشيرًا إلى وقوفهم بجانبه عند الإصابة.

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ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي، الأحد المقبل، ضمن إياب دور الـ32 الأول بالكونفدرالية، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.