محمد إبراهيم خارج قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب

الزمالك يواجه المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يغيب محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك، في مباراة المقاولون العرب، ويستمر عدم تواجده في قائمة الفريق خلال الفترة الأخيرة بالدوري المصري.

وابتعد إبراهيم عن تشكيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، في الفترة الأخيرة بسبب عدم تقديمه المستوى المطلوب للتواجد في تشكيل الزمالك الأساسي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن محمد إبراهيم لن يتواجد مجددًا في قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب، لأسباب فنية لدى السويسري جروس.

وتقام المباراة بين الزمالك والمقاولون العرب، ضمن الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "بتروسبورت" غدًا الأربعاء.

ويشارك محمد إبراهيم مع فريق الشباب مواليد 1997 بالزمالك أمام الاتحاد السكندري، في بطولة الجمهورية غدًا الأربعاء، بعد أن شارك أمام الأهلي والإسماعيلي وقاد نفس الفريق للفوز في الجولتين السابقتين.

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ويسعى الزمالك للابتعاد بصدارة الدوري وتوسيع الفارق مع الأهلي من أجل تأمين قمة الترتيب قبل مواجهة المارد الأحمر يوم 30 مارس الجاري.