محمد أبو تريكة: رشحت للأهلي عبد الإله حفيظي لاعب الرجاء المغربي

أبو تريكة يصفه بنسخة من طارق التائب لاعب الهلال السعودي السابق.

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أن إدارة القلعة الحمراء كلفته الموسم الماضي، لمراقبة لاعبين من نادي الرجاء البيضاوي المغربي، تمهيدًا للتعاقد معهم.

أبو تريكة قال خلال تصريحات بالاستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية: "تابعت الرجاء الموسم الماضي، بعد طلب من الأهلي لمتابعة لاعبين بعينهم".

نجم الأهلي السابق تابع: "مهاجم الرجاء محمود بنحليب، يمتلك إمكانيات مميزة، وهو هداف ويستطيع اللعب بقدميه اليسرى واليمنى، ومهاري جدًا، ولكن ينقصه تطوير عقليته".

لاعب منتخب مصر السابق واصل: "رشحت للأهلي عبد الإله الحافيظي صانع ألعاب الرجاء، لأنه على أعلى مستوى، ويستطيع اللعب بين الخطوط، وهو النسخة المغربية من النجم الليبي طارق التائب".

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(✍️/ @ahmed__refaat_) pic.twitter.com/LDa3wcdtaK — جول مصر (@goaleg) March 29, 2019

محمد أبو تريكة أردف: "عبد الإله الحافيظي صنع 10 أهداف منذ بداية عام 2019 حتى الآن، أكثر من أي لاعب آخر، ويستطيع الربط بين الخطوط".

واختتم تريكة حديثه قائلًا: "لا أعلم ماذا حدث خلال مفاوضات الأهلي معه، ولكنه لاعب ممتاز".

ويبلغ عبد الإله الحافيظي من العمر 27 عامًا، حيث لعب مع الرجاء 12 مباراة بالدوري المغربي، سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع 8.