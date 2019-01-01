محمد أبو تريكة: جماهير تشيلسي صدقت - "محمد صلاح مفجر"

أبو تريكة يتحدث عن هدف محمد صلاح

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر السابق، إعجابه الشديد بهدف محمد صلاح لاعب ليفربول، في مرمى تشيلسي، باللقاء الذي أقيم اليوم الأحد.

محمد صلاح سجل الهدف الثاني في فوز ليفربول على تشيلسي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أبو تريكة قال خلال تصريحات بالاستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورتس": "جماهير تشيلسي وصفت محمد صلاح بالمفجر، وهو بالفعل مفجر لمرمى الخصوم".

وتابع: "محمد صلاح فجر مرمى تشيلسي بطريقة رياضية محترمة، ردًا على وصفه بالمفجر".

واختتم تريكة حديثه عن هدف صلاح قائلًا: "أرى أن هدفه في تشيلسي أفضل من الهدف الذي حصل به على جائزة بوشكاش الموسم الماضي".

صلاح قاد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.