أبو تريكة لـ"الأهلي": اشتقنا لك في كأس العالم للأندية

أبو تريكة يوجه رسالة إلى النادي الأهلي.

وجه محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى القلعة الحمراء، بمناسبة انطلاق كأس العالم للأندية 2019 اليوم الأربعاء.

انطلقت نسخة جديد من كأس العالم للأندية، بمواجهة السد القطري، أمام هينجين من كاليدونيا الجديدة، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، في قطر.

أبو تريكة نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة للنادي الأهلي، جاء نصها:

"وحشتنا فى كأس العالم للأندية يا نادينا الحبيب الأهلي".

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وشارك أبو تريكة مع الأهلي في كأس العالم للأندية 4 مرات في تاريخه، وكان أبرز ما حققه مع الفريق الأحمر، المركز الثالث في نسخة 2006.

محمد أبو تريكة حصل على جائزة هداف بطولة كأس العالم للأندية موسم 2006، عندما تمكن من تسجيل 3 أهداف.

هدف محمد أبو تريكة في مرمى فريق هيروشيما الياباني عام 2012، حصل على جائزة أفضل أهداف بطولة كأس العالم للأندية.