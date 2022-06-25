محلي وأجنبي .. الاتحاد يتخلى عن لاعبين ويؤجل حسم مصير ثلاثة

العميد بدأ يُجهز للموسم الجديد

يستعد الاتحاد لخوض الجولة الأخيرة في الدوري السعودي أمام الباطن يوم الإثنين القادم، ورغم أهمية اللقاء ودوره الحاسم في صراع اللقب مع الهلال إلا أن ذلك لم يمنع الإدارة من بدء العمل على خطط الموسم الجديد.

موسم 2022-2023 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي من المقرر أن ينطلق في الـ25 من أغسطس القادم، ويسعى الاتحاد لدعم صفوفه والتخلص من اللاعبين الزائدين عن الحاجة.

الاتحاد يتخلى عن محلي وأجنبي

صحيفة الرياضية السعودية أشارت إلى أن النادي الغربي قرر التخلي عن حارس مرماه السعودي راكان النجار واستبعاده من قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر الصيفي الخارجي الإعدادي للموسم الجديد.

النجار لعب 3 مباريات هذا الموسم مع العميد في الدوري السعودي استقبل خلالها 4 أهداف، وتُحمله الجماهير مسؤولية الخسارة القاسية أمام الهلال 3-1 بعد دخوله أرض الملعب في الشوط الثاني نتيجة إصابة مارسيلو جروهي، وهي النتيجة التي بدأت انهيار الاتحاد وتنازله عن الصدارة.

الصحيفة السعودية أوضحت كذلك أن الإدارة الاتحادية بقيادة أنمار الحائلي قررت التحلي عن لاعب الوسط البرتغالي أندريه فيليبي والذي تم التعاقد معه في يناير الماضي بعد إصابة كريم الأحمدي وانتهاء موسمه وفسخ عقده.

وقدم فيليبي أداءً متذبذبًا خلال الموسم الجاري، ويطمح النادي للتعاقد مع لاعب وسط أجنبي أفضل ويُثار الحديث عن اتفاقه مع المصري طارق حامد الذي لن يُجدد عقده مع الزمالك حسبما تُجمع المصادر الصحفية المصرية.

الاتحاد يُؤجل حسم الثلاثي السعودي

الرياضية أوضحت أن الاتحاد بدأ العمل بالفعل على دعم الصفوف للموسم القادم، مشيرة إلى أن التعاقد مع ظهير أيسر يأتي على رأس أولويات الإدارة في الصيف القادم.

وأفادت أن النادي الجداوي أجل حسم مصير الثلاثي السعودي، عبد العزيز الجبرين وعبد الله الحافظ وعمر هوساوي، حتى ختام الدوري السعودي، خاصة مع انتهاء عقود اللاعبين الثلاثة مع نهاية الموسم الجاري.

الاتحاد سيُواجه الباطن يوم الإثنين ويأمل بالفوز عليه وتعثر الهلال أمام الفيصلي للتتويج باللقب الغائب عنه منذ موسم 2008-2009.

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