بهدفيه في المصري - محسن ياجور يتخطى تريكة ويقترب من الخطيب وفلافيو

صاحب الـ34 عامًا يكتب التاريخ مع نهضة بركان

قاد الهداف المخضرم محسن ياجور؛ مهاجم نهضة بركان المغربي، فريقه لتعادل صعب خارج أرضه أمام المصري البورسعيدي بثنائية لكل منهما، أمس الأحد، بذهاب دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

صاحب الـ34 عامًا سجل هدفي البرتقالي في الدقيقتين 44 و82، جاء الثاني من رأسيته الذهبية.

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وتقدم ياجور بهذين الهدفين في قائمة الهدافين التاريخيين بالبطولات الإفريقية، إذ ارتقى من المركز الخامس إلى المركز الرابع.

ياجور كان يتساوى مع محمد أبو تريكة؛ نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، برصيد 32 هدفًا، لكنه رفع رصيده إلى 34 هدفًا، ليتخطى الماجيكو، وأصبح يهدد مركز محمود الخطيب والأنجولي أمادو فلافيو؛ نجمي الأهلي المصري السابقين.

القائمة يتصدرها الكونغولي تريزور مبوتو؛ مهاجم مازيمبي الكونغولي، برصيد 55 هدفًا، يليه الخطيب برصيد 337 هدفًا، ثم فلافيو 35 هدفًا، ثم يحل نجم نهضة بركان رابعًا، وفي المركز الخامس يأتي الزيمبابوي إدوارد سادومبا؛ مهاجم أهلي بني غازي الليبي، برصيد 33 هدفًا.

يذكر أن ياجور أمام فرصة زيادة رصيده التهديفي عندما يستضيف المصري في لقاء الإياب، المقرر إقامته في الثامن من مارس الجاري، لحسم المتأهل لقبل نهائي الكونفدرالية.