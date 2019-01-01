محسن ياجور: أتمنى عدم الرحيل عن الرجاء البيضاوي

ياجور يرغب في الاستمرار مع الرجاء

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محسن ياجور، مهاجم فريق الرجاء البيضاوي المغربي، على أنه يتمنى الاستمرار ضمن صفوف العالمي، بعد اقتراب انتهاء عقده.

ياجور قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لم أحسم مستقبلي مع الرجاء حتى الآن، ولكن المفاوضات مستمرة مع مسؤوليه حاليًا".

محسن ياجور تابع: "الأولوية هي الاستمرار مع الرجاء البيضاوي، وأتمنى استمرار مشواري معه، والأمور تسير بشكل جيد".

المهاجم صاحب الـ33 عامًا شدد على أنه يعتز بتمثيل فريق الرجاء، وأنه يرغب في الوصول إلى اتفاق لتجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

💬- مجدي عبد الغني يبرر تصريحاته بخصوص أداء #الأهلي و #الزمالك في ملعب برج العرب. pic.twitter.com/gabPrCfPUg — جول مصر (@goaleg) April 1, 2019

مهاجم الرجاء أشار إلى أنه تلقى بالفعل عروضًا مهمة، ولكن رغبته هي الاستمرار مع الرجاء البيضاوي.

واختتم ياجور تصريحاته معبرًا عن سعادته بتحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.

ياجور كان ضمن فريق الرجاء الذي حقق المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب.